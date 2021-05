Raggi | a breve regolamento Taxi | obbligo Pos e nuove sanzioni

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “Ail nuovoe Ncc sara’ votato dall’Assemblea Capitolina, appena saranno esaminati dai tecnici gli ultimi emendamenti. Sono tre le novita’ piu’ importanti: l’obbligatorieta’ dell’utilizzo del Pos, l’iscrizione alla piattaformae Ncc web, che semplifichera’ i rapporti tra amministrazione e conducenti e ci aiutera’ anche ad avere un maggior controllo contro l’abusisvmo, e poi il potenziamento dell’apparato sanzionatorio.” “Saranno ampliati i requisiti per la sospensione e la decadenza della licenza. Penso, ad esempio, alla revoca nei casi di condanna passata in giudicato o per atteggiamenti violenti contro al clientela”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nella consueta diretta su Facebook settimanale.

