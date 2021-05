«Questa sera sei bellissima»: il tributo di Cesare Cremonini a Napoli (Di venerdì 14 maggio 2021) T-shirt bianca, chitarra alla mano e sguardo rivolto al Golfo di Napoli, un lampo di luce che squarcia il buio della sera. È così che si presenta Cesare Cremonini in uno degli ultimi video condivisi sul suo profilo Instagram, affacciato a un balcone intento a dedicare alla città un verso di Poetica: «Questa sera sei bellissima, se sai che non è finita, abbracciami». Immediata la reazione dei fan, specie quelli napoletani, che hanno accolto con grande generosità il tributo di Cremonini a una delle città più belle e cariche di storia d’Italia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) T-shirt bianca, chitarra alla mano e sguardo rivolto al Golfo di Napoli, un lampo di luce che squarcia il buio della sera. È così che si presenta Cesare Cremonini in uno degli ultimi video condivisi sul suo profilo Instagram, affacciato a un balcone intento a dedicare alla città un verso di Poetica: «Questa sera sei bellissima, se sai che non è finita, abbracciami». Immediata la reazione dei fan, specie quelli napoletani, che hanno accolto con grande generosità il tributo di Cremonini a una delle città più belle e cariche di storia d’Italia.

