Probabili formazioni Roma - Lazio: aggiornamenti (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma - Nella Roma Fonseca pensa al ritorno alla difesa a tre. Dubbio tra Dzeko e Borja Mayoral . Nella Lazio Milinkovic ok per il derby, rientrano Leiva e Reina . ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021)- NellaFonseca pensa al ritorno alla difesa a tre. Dubbio tra Dzeko e Borja Mayoral . NellaMilinkovic ok per il derby, rientrano Leiva e Reina . ...

Advertising

CanaleSassuolo : Le probabili formazioni di #ParmaSassuolo - sportli26181512 : Probabili formazioni Parma-Sassuolo: aggiornamenti: D'Aversa potrebbe ritrovare Kucka. De Zerbi col dubbio Djuricic… - sportli26181512 : Probabili formazioni Udinese-Sampdoria: aggiornamenti: Per Gotti difficile il recupero di Nuytinck in tempo utile.… - sportli26181512 : Probabili formazioni Benevento-Crotone: aggiornamenti: Inzaghi ritrova Depaoli, Schiattarella e Ionita. Cosmi non d… - TuttoFanta : ??#INTER, le parole di #Lukaku: ?'Dopo l'Atalanta ho capito che avremmo vinto lo Scudetto' ?'Io e #Lautaro lavoriamo… -