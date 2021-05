NFT e nuovi ricavi: il piano dietro l’intesa Serie A-Crypto.com (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ passato quasi sotto traccia l’accordo di partnership che la Lega Serie A ha siglato con Crypto.com per la finale della Coppa Italia 2021 che vedrà affrontarsi Atalanta e Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un’intesa unica, che ha portato il massimo campionato di calcio italiano a diventare così la prima L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ passato quasi sotto traccia l’accordo di partnership che la LegaA ha siglato con.com per la finale della Coppa Italia 2021 che vedrà affrontarsi Atalanta e Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un’intesa unica, che ha portato il massimo campionato di calcio italiano a diventare così la prima L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : NFT nuovi Ebay apre alla vendita dei non - fungible token ... ha condiviso in un post il desiderio di coinvolgere nuovi creators all'interno di Ebay ... Il sito e - commerce permetterà solo a venditori precedentemente approvati di vendere i propri nft, aprendo ...

Quanto vale il mercato dei certificati digitali NFT Durante il quale - tra ottobre e dicembre 2020 - erano stati venduti 93 milioni di dollari di NFT . Una cifra record coincisa con l'ingresso di nuovi investitori nel mercato. Secondo NonFungible.com, ...

NFT, uragano sull'arte, tra bolla e nuovo mercato Valori.it Auto: Garage Italia di Lapo Elkann entra nella blockchain TORINO, 14 MAG - Garage Italia, l'hub creativo fondato da Lapo Elkann, specializzato in progetti di personalizzazione e restomod, fa il suo ingresso nella blockchain. Al momento dell'acquisto di una v ...

Vendita record per gli Uffizi: il Tondo Doni “digitale” vale 700mila euro, è unico al mondo Si tratta di un DAW® (Digital Artwork), brevetto italiano primo al mondo che contribuisce alla diffusione digitale del patrimonio artistico ...

