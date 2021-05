New York, ti vaccini? Il sindaco ti offre un hamburger (Di venerdì 14 maggio 2021) “Con il vaccino, patatine fritte e un hamburger gratis”. Bill de Blasio, sindaco di New York, prova a prendere i cittadini della Grande Mela per la gola. Chi si vaccina avrà un voucher, annuncia il primi cittadino mentre addenta ”queste deliziose fries”. “Ma c’è anche un hamburger”, aggiunge. “Se questo vi attira, pensate a questo hamburger quando pensate al vaccino”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Con il vaccino, patatine fritte e ungratis”. Bill de Blasio,di New, prova a prendere i cittadini della Grande Mela per la gola. Chi si vaccina avrà un voucher, annuncia il primi cittadino mentre addenta ”queste deliziose fries”. “Ma c’è anche un”, aggiunge. “Se questo vi attira, pensate a questoquando pensate al vaccino”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : New York Sognando a New York - In the Heights, da giovedì 24 giugno al cinema Sognando a New York - In the Heights, da giovedì 24 giugno al cinema. Dopo aver ereditato una fortuna, un uomo decide di partire e trasferirsi lontano dalla sua città. Ma non riesce a lasciare i suoi ...

Fiorentina, Commisso blinda Vlahovic: 'Voglio tenerlo' Io ho visto Vlahovic quando è arrivato a New York e mi ha fatto subito una grande impressione. Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo - ha detto in conferenza stampa - . Non ci ...

New York, nella stazione della metro dove ci si vaccina al volo: "Venite! È gratis!" la Repubblica “La ferrovia sotterranea”, prima libro e ora serie tv Esce oggi su Amazon Prime Video l'adattamento televisivo di un romanzo vincitore del Pulitzer, ambientato negli Stati Uniti schiavisti ...

Katie Holmes è di nuovo single: è finito l’amore con Emilio Vitolo O tto mesi di relazione poi l’addio: è finita la storia d’amore tra Katie Holmes ed Emilio Vitolo. L’attrice, 42 anni, e lo chef italo-peruviano, 33, si sono lasciati. La star di Dawson’s Creek è di n ...

