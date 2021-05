Napoli, l’allenamento degli azzurri: Koulibaly in palestra (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 svolgendo una prima fase di torello. Successivamente lavoro di possesso palla a tema ed esercitazione tattica per reparti. Di seguito partita a campo ridotto e sessione di tiri. Koulibaly ha svolto terapie e lavoro in palestra. palestra anche per Lobotka. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center. Glipreparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 svolgendo una prima fase di torello. Successivamente lavoro di possesso palla a tema ed esercitazione tattica per reparti. Di seguito partita a campo ridotto e sessione di tiri.ha svolto terapie e lavoro inanche per Lobotka. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

