Modena, cercano un ragazzo scomparso a dicembre: ritrovano le ossa di Paola, svanita 9 anni fa (Di venerdì 14 maggio 2021) A Sassuolo – Modena – sono stati rinvenuti tredici frammenti di ossa. Potrebbero essere di una donna scomparsa nel 2012. Ritrovate delle ossa di una donna a Sassuolo, in provincia di Modena. Potrebbero essere di Paola Landini, 44 enne scomparsa ben nove anni fa. I resti umani – tredici ossa tra cui frammenti del cranio – riporta Il Messaggero – in una zona di calanchi vicino al poligono di tiro, proprio nel luogo dove la 44enne scomparve nel maggio del 2012, in circostanze fino ad oggi rimaste oscure. A far pensare che possa trattarsi proprio di Paola Landini sarebbero alcune segni presenti sulle ossa, riconducibili ad un intervento che la donna aveva affrontato in passato.

Ultime Notizie dalla rete : Modena cercano Motori, un Grappolo da gustare appieno per Biella Motor Team ... in programma a Modena a fine ottobre. Si comincia con il Rally del Grappolo a San Damiano d'Asti: ... Cercano, invece, un buon risultato in classe N2 Samuele Benetasso e Martina Decadenti che si sono ...

Modica si tinge di blu per sensibilizzare sul disturbo disforico premestruale ... il Palazzo del Municipio di Parma, Piazza Roma a Modena e la fontana di Teatro Valli a Reggio ...nostra opera di sensibilizzazione e di supporto quotidiano a moltissime donne che ci scrivono e cercano ...

Modena, si cercano spazi da affittare per le scuole superiori La Gazzetta di Modena L'artista che celebra le periferie come luoghi di incontro Edoardo Tresoldi, inserito da Forbes nel 2017 tra gli under 30 più influenti al mondo, ha raccontato a VITA, in occasione dell'istallazione della sua opera site specific Hora a Modena al parco XXII Ap ...

Scuola, si cercano aule per settembre In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, la Provincia di Modena cerca nuovi spazi in affitto da mettere a disposizione degli istituti superiori, oltre a richiamare i gestori dei trasporti pub ...

