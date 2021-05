Mass Effect Legendary Edition è disponibile: il ritorno di Shepard! (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ritorno della serie di Mass Effect è realtà, la Legendary Edition è finalmente disponibile ed ora non rimane che scoprire se Bioware ha confezionato davvero un prodotto di qualità o una semplice remastered Il mercato dei remake e delle remastered è sempre più ricco ed apprezzato man mano che proseguiamo con gli anni. Sarà il fattore nostalgia, ma il rivivere avventure di una certa età con un comparto tecnico più moderno o con modifiche importanti, che le rendono “nuove” sotto molti punti di vista ha un fascino davvero incredibile. Basti pensare che il recente Nier Replicant ver 1.22 ha venduto molto più che il titolo originale, o il successo di titoli come Spyro: Reignited Trilogy e Medievil PS4, per capire che pur rimanendo semplici mosse commerciali, queste riedizioni ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildella serie diè realtà, laè finalmenteed ora non rimane che scoprire se Bioware ha confezionato davvero un prodotto di qualità o una semplice remastered Il mercato dei remake e delle remastered è sempre più ricco ed apprezzato man mano che proseguiamo con gli anni. Sarà il fattore nostalgia, ma il rivivere avventure di una certa età con un comparto tecnico più moderno o con modifiche importanti, che le rendono “nuove” sotto molti punti di vista ha un fascino davvero incredibile. Basti pensare che il recente Nier Replicant ver 1.22 ha venduto molto più che il titolo originale, o il successo di titoli come Spyro: Reignited Trilogy e Medievil PS4, per capire che pur rimanendo semplici mosse commerciali, queste riedizioni ...

