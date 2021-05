Martin Garrix, U2 e The Edge insieme per “We Are the People”: l’inno degli Europei [VIDEO] (Di venerdì 14 maggio 2021) Come accade ormai da un paio di decenni, per ogni competizione internazionale calcistica viene selezionata una canzone come inno. Nel merito di Uefa Euro 2020, ossia il torneo che vedrà le migliori nazionali europee contendersi il titolo continentale tra poco meno di un mese, è arrivata la scelta ufficiale in questo senso. Si tratta di We Are the People, inno composto dal dj olandese Martin Garrix in collaborazione con due mostri sacri della musica come Bono e The Edge degli U2. I tre musicisti hanno dovuto attendere più di un anno per la pubblicazione di questa splendida traccia, visto il rinvio che la competizione ha subito a causa della pandemia di Covid-19. A dir la verità la canzone fu concepita addirittura due anni fa da Martin Garrix. Il suono della demo di We ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 maggio 2021) Come accade ormai da un paio di decenni, per ogni competizione internazionale calcistica viene selezionata una canzone come inno. Nel merito di Uefa Euro 2020, ossia il torneo che vedrà le migliori nazionali europee contendersi il titolo continentale tra poco meno di un mese, è arrivata la scelta ufficiale in questo senso. Si tratta di We Are the, inno composto dal dj olandesein collaborazione con due mostri sacri della musica come Bono e TheU2. I tre musicisti hanno dovuto attendere più di un anno per la pubblicazione di questa splendida traccia, visto il rinvio che la competizione ha subito a causa della pandemia di Covid-19. A dir la verità la canzone fu concepita addirittura due anni fa da. Il suono della demo di We ...

