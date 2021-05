LIVE Olimpia Milano-Trento 83-66, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani amministra nel quarto quarto (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-70 Piazzato di Leday. 87-70 1/2 per il 9 dell’AX Armani Exchange. Viaggio in lunetta per Riccardo Moraschini. 86-70 Forray da tre. 86-67 Tripla di Rodriguez. 83-67 1/2 Maye, 4’47” da giocare, Trento ha esaurito il bonus, tre falli per Milano. Fallo di Leday su Maye, liberi. 83-66 Tripla di Sanders, parziale aperto di 8-0 in favore di Trento che porta Messina a chiamare time out. 83-63 Tripla di Maye, la terza della sua partita, 9 punti per l’ex Wisconsin Herd. 83-60 Schiacciata di Ladurner dopo una grande giocata difensiva di Sanders e l’assist di Browne. 83-58 Brooks realizza dal pitturato. 81-58 Tripla di Maye, 7’38” al termine del match. 81-55 Roll da tre. 78-55 Piazzato di Forray. 78-53 Tripla di Rodriguez. 75-53 Biligha si appoggia al tabellone su ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89-70 Piazzato di Leday. 87-70 1/2 per il 9 dell’AX Armani Exchange. Viaggio in lunetta per Riccardo Moraschini. 86-70 Forray da tre. 86-67 Tripla di Rodriguez. 83-67 1/2 Maye, 4’47” da giocare,ha esaurito il bonus, tre falli per. Fallo di Leday su Maye, liberi. 83-66 Tripla di Sanders, parziale aperto di 8-0 in favore diche porta Messina a chiamare time out. 83-63 Tripla di Maye, la terza della sua partita, 9 punti per l’ex Wisconsin Herd. 83-60 Schiacciata di Ladurner dopo una grande giocata difensiva di Sanders e l’assist di Browne. 83-58 Brooks realizza dal pitturato. 81-58 Tripla di Maye, 7’38” al termine del match. 81-55 Roll da tre. 78-55 Piazzato di Forray. 78-53 Tripla di Rodriguez. 75-53 Biligha si appoggia al tabellone su ...

