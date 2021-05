LIVE MotoGP, GP Francia 2021 in DIRETTA: Miller parte forte sotto la pioggia, bene Bagnaia (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14 Al momento Marc Marquez è 12° a 2?4. Appena davanti allo spagnolo c’è Quartararo a 2?2 dalla vetta. 10.14 Vinales sale in seconda piazza, quinto Bagnaia, sesto Valentino Rossi. Come previsto, il Dottore gradisce queste condizioni di asfalto umido. 10.13 Spunta il sole, la pista si sta rapidamente asciugando, soprattutto in traiettoria. 10.13 Il portoghese OLIVEira (1’42?824) sale in vetta con 0.488 su Miller, che nel frattempo è rientrato ai box. 10.12 Gli italiani: 5° Bagnaia, 7° Savadori, 11° Valentino Rossi, 14° Petrucci, 17° Morbidelli, 20° Marini, 22° Bastianini. 10.11 Tutti i piloti sono in pista con gomme da bagnato soft. 10.10 Il primo ad avvicinarsi all’australiano è il francese Zarco, 2° a 0.130. Il francese è un centauro che ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 Al momento Marc Marquez è 12° a 2?4. Appena davanti allo spagnolo c’è Quartararo a 2?2 dalla vetta. 10.14 Vinales sale in seconda piazza, quinto, sesto Valentino Rossi. Come previsto, il Dottore gradisce queste condizioni di asfalto umido. 10.13 Spunta il sole, la pista si sta rapidamente asciugando, soprattutto in traiettoria. 10.13 Il portoghese Oira (1’42?824) sale in vetta con 0.488 su, che nel frattempo è rientrato ai box. 10.12 Gli italiani: 5°, 7° Savadori, 11° Valentino Rossi, 14° Petrucci, 17° Morbidelli, 20° Marini, 22° Bastianini. 10.11 Tutti i piloti sono in pista con gomme da bagnato soft. 10.10 Il primo ad avvicinarsi all’australiano è il francese Zarco, 2° a 0.130. Il francese è un centauro che ...

