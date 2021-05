L’Italia delle infrastrutture c’è Il segnale che serviva nel report Cdp

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 maggio 2021) Se c’è un periodo in cui si può assistere a un vero rinascimento infrastrutturale è proprio questo. Il Pnrr recante la firma di Mario Draghi che vale 248 miliardi, è da qualche giorno sul tavolo di Ursula von der Leyen, prossimo all’esame da parte della Commissione europea. Dentro, come noto, c’è un po’ di tutto. Ma è proprio questo il punto, per la buona riuscita dell’operazione che può valere non meno di tre punti percentuali di Pil al 2026, occorre capire dove e come mettere le mani per non vanificare l’immane sforzo. Un aiuto arriva da Cassa Depositi e Prestiti, il cui servizio studi ha elaborato un corposo rapporto, visionato da Formiche.net, nel quale viene fatto il punto sulla realizzazione e lo stato di avanzamentoconsiderate strategiche per l’economia e il benessere del Paese. UN PERIMETRO LUNGO 305 MILIARDI Tanto per ...