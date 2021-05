Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lazio (Di venerdì 14 maggio 2021) Domani l’anticipo del sabato sera, valido per la 37a giornata è Roma-Lazio, all’Olimpico calcio d’inizio fissato alle 20.45. Fonseca schiererà nuovamente Ibanez al centro della difesa a 4 con Mancini, Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. A centrocampo Villar e Cristante, in avanti Borja Mayoral dovrebbe essere in vantaggio su Dzeko: dietro allo spagnolo agiranno Pellegrini con ai lati Pedro (in ballottaggio con El Shaarawy per una maglia) e Mkhitaryan. Out Smalling, Veretout e Spinazzola, l’unico che proverà a stringere i denti e a far parte dei convocati è l’acciaccato Diawara. Inzaghi può sorridere per il recupero lampo di Milinkovic-Savic, operato domenica per una frattura alle ossa nasali. Ballottaggio Lulic-Fares sulla fascia sinistra, in difesa Acerbi sarà affiancato da Marusic e Radu. Dopo l’infrasettimanale tornerà Reina ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Domani l’anticipo del sabato sera, valido per la 37a giornata è, all’Olimpico calcio d’inizio fissato alle 20.45. Fonseca schiererà nuovamente Ibanez al centro della difesa a 4 con Mancini, Karsdorp e Bruno Peresfasce. A centrocampo Villar e Cristante, in avanti Borja Mayoral dovrebbe essere in vantaggio su Dzeko: dietro allo spagnolo agiranno Pellegrini con ai lati Pedro (in ballottaggio con El Shaarawy per una maglia) e Mkhitaryan. Out Smalling, Veretout e Spinazzola, l’unico che proverà a stringere i denti e a far parte dei convocati è l’acciaccato Diawara. Inzaghi può sorridere per il recupero lampo di Milinkovic-Savic, operato domenica per una frattura alle ossa nasali. Ballottaggio Lulic-Fares sulla fascia sinistra, in difesa Acerbi sarà affiancato da Marusic e Radu. Dopo l’infrasettimanale tornerà Reina ...

Stalking e insulti ai danni di una 18enne perché gay: "Depravata, vi brucerei tutti" Insulti e stalking per due giorni a causa del suo orientamento sessuale: questa è la storia di una ragazzina di 18 anni che a Bari è stata ...

