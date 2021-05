Le mani dei criminali sui beni archeologici: nel 2020 sequestri dei carabinieri per 6,3 milioni (Di venerdì 14 maggio 2021) La ricerca archeologica clandestina è la più grave forma di aggressione al patrimonio culturale siciliano. E la conferma arriva dal bilancio del comando carabinieri del Nucleo di tutela del Patrimonio culturale di Palermo che nel 2020 hanno sequestrato 1996 reperti archeologici che erano stati illecitamente trafugati. Per quanto invece concerne i furti di beni culturali il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 14 maggio 2021) La ricerca archeologica clandestina è la più grave forma di aggressione al patrimonio culturale siciliano. E la conferma arriva dal bilancio del comandodel Nucleo di tutela del Patrimonio culturale di Palermo che nelhanno sequestrato 1996 repertiche erano stati illecitamente trafugati. Per quanto invece concerne i furti diculturali il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

