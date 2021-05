In Toscana una quota dei cinghiali abbattuti sarà destinata alle persone in difficoltà (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Da invasore, spesso avvistato anche nelle periferie delle grandi città, a risorsa per dare sostegno alle persone in difficoltà attraverso i pacchi alimentari. È la metamorfosi del cinghiale toscano che smette di devastare le colture e spaventare gli abitanti delle zone rurali e diventa ‘buono'. Soprattutto se finisce a tavola, come sugo o stufato, per sfamare le famiglie colpite dalla crisi economica. La Regione Toscana, in collaborazione con il Banco alimentare e le associazioni della caccia, lancia così l'iniziativa del ‘cinghiale solidale', per trasformare gli animali abbattuti in uno strumento di beneficenza. “Questo progetto ci dà la possibilità di far fronte all'emergenza ungulati – spiega Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessore ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Da invasore, spesso avvistato anche nelle periferie delle grandi città, a risorsa per dare sostegnoinattraverso i pacchi alimentari. È la metamorfosi del cinghiale toscano che smette di devastare le colture e spaventare gli abitanti delle zone rurali e diventa ‘buono'. Soprattutto se finisce a tavola, come sugo o stufato, per sfamare le famiglie colpite dalla crisi economica. La Regione, in collaborazione con il Banco alimentare e le associazioni della caccia, lancia così l'iniziativa del ‘cinghiale solidale', per trasformare gli animaliin uno strumento di beneficenza. “Questo progetto ci dà la possibilità di far fronte all'emergenza ungulati – spiega Stefania Saccardi, vicepresidente della Regionee assessore ...

