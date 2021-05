Il Punto Z su Italia 1 chiude, dissing social tra Tommaso Zorzi e il blogger Davide Maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Tommaso Zorzi e il noto blogger Davide Maggio si sono resi protagonisti di un botta e risposta sulla piattaforma di Twitter che sta facendo parecchio chiacchierare il web. Tutto ha avuto inizio quando un comunicato ufficiale Mediaset ha annunciato la chiusura de Il Punto Z. E’ rimasto l’appuntamento del mercoledì su Mediaset Play, ma ha chiuso il suo spazio nel daytime dell’Isola che andava in onda alle 18.15 su Italia Uno: Con la puntata di oggi 14 Maggio 2021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su Italia Uno di Il Punto Z. Il programma condotto da Tommaso Zorzi e proposto online sulla piattaforma Mediaset.it tutti i mercoledì sera. Il Punto Z ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 maggio 2021)e il notosi sono resi protagonisti di un botta e risposta sulla piattaforma di Twitter che sta facendo parecchio chiacchierare il web. Tutto ha avuto inizio quando un comunicato ufficiale Mediaset ha annunciato la chiusura de IlZ. E’ rimasto l’appuntamento del mercoledì su Mediaset Play, ma ha chiuso il suo spazio nel daytime dell’Isola che andava in onda alle 18.15 suUno: Con la puntata di oggi 142021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo suUno di IlZ. Il programma condotto dae proposto online sulla piattaforma Mediaset.it tutti i mercoledì sera. IlZ ...

