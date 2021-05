Il gesto di Belen Rodriguez dopo il vecchio video di Michele Morrone

(Di venerdì 14 maggio 2021) IldiQuest’oggi nel corso della puntata di Ogni Mattina e più precisamente durante Top Of The Post si è parlato die deldella showgirl nei confronti dell’attore, a seguito di alcune affermazioni fatte da quest’ultimo in passato. In questi giorni sul web è spuntato fuori L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gesto Belen

Formatonews

... una bellissima modella venezuelana che, conRodriguez , ha in comune solo il cognome. ... Nessun bacio od'amore, tra i due, tuttavia, che potrebbero essere pizzicati nuovamente insieme. Il ...Il, inoltre, le procura la simpatia della star internazionale Kim Kardashian che si schiera ... un quartiere molto amato da diversi vip, uno fra tuttiRodriguez. Pare in ogni caso che l'...Michele Morrone, attore italiano dal grande fascino, si è lasciato andare a un commento che non è piaciuto ai fan, in un video pubblicato su TikTok. Foto: Kikapress ...Per Belen Rodriguez sono momenti dolci e di attesa spasmodica per il grande giorno che porterà alla nascita della sua Luna Marie. Lei ed Antonino Spinalbese, dal quale attende la secondogenita hanno a ...