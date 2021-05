Il dettaglio per la tua casa sofisticata: la nostra soluzione (Di venerdì 14 maggio 2021) Alzi la mano chi non desidera rendere esclusiva la propria abitazione. In questi ultimi anni designer ed architetti hanno recuperato un’eredità del passato per decorare case in modo elegante e raffinato, non tralasciando l’aspetto pratico. Siamo di fronte al rilancio di cornici a parete e stucchi. Prima di storcere il naso lasciatemi dire che non stiamo facendo riferimento a fregi baroccheggianti, ma a boiserie, battiscopa, cornici a parete e/o a soffitto che si adattano perfettamente allo stile contemporaneo classico, rendendo comunque le abitazioni moderne glamour. Noi di Laboratorio Italiano Design amiamo molto utilizzare questi dettagli per dare valore ai locali: la scelta ricade, quasi sempre, su componenti dalle dimensioni e dai decori non ridondanti, linee pulite che non appesantiscono lo spazio, bensì lo valorizzano. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Alzi la mano chi non desidera rendere esclusiva la propria abitazione. In questi ultimi anni designer ed architetti hanno recuperato un’eredità del passato per decorare case in modo elegante e raffinato, non tralasciando l’aspetto pratico. Siamo di fronte al rilancio di cornici a parete e stucchi. Prima di storcere il naso lasciatemi dire che non stiamo facendo riferimento a fregi baroccheggianti, ma a boiserie, battiscopa, cornici a parete e/o a soffitto che si adattano perfettamente allo stile contemporaneo classico, rendendo comunque le abitazioni moderne glamour. Noi di Laboratorio Italiano Design amiamo molto utilizzare questi dettagli per dare valore ai locali: la scelta ricade, quasi sempre, su componenti dalle dimensioni e dai decori non ridondanti, linee pulite che non appesantiscono lo spazio, bensì lo valorizzano. ...

Advertising

DPCgov : #12maggio ???? ???? ???? È partito un ATR72 della Guardia di Finanza con un nuovo carico di aiuti per l'India colpita dal… - DPCgov : ?? Venerdì #14maggio ???? #allertaGIALLA in Lombardia, Veneto e Lazio ?? Consulta il bollettino per conoscere il livel… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - essereumano4 : @Poesiaitalia Chissà come si fa. A calmare questo fuoco. Morde forte. La freccia incastrata nel cuore. Dettaglio di… - 91TOPDOLLAR : ecco cosa afferma il ministro del lavoro dell'epoca: 'TUTTE LE FAVOLE SUL PERICOLO DI ESSERE STERMIN4TI SONO STATE… -