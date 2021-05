Gazzetta: Napoli, è caccia al centrale. Nel mirino c’è Pau Torres del Villareal (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Napoli starebbe valutando il profilo di Pau Torres, del Villareal. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “24 anni, nazionale spagnolo, finito ora nei radar napoletani”. Su di lui ci sono anche Real Madrid e Manchester United. “Due rivali insidiose per il Napoli che studia Pau Torres da tempo: con il pass della qualificazione Champions in mano, le manovre azzurre potrebbero avere un’accelerata. Le prossime settimane si annunciano molto intense, non solo per il centrale spagnolo”. Torres è tra i profili più graditi per ovviare alla partenza ormai certa di Maksimovic e a quella probabile di Koulibaly. “Un interesse ancora da calibrare, anche riguardo la richiesta spagnola, che valuta 30 milioni il suo canterano, fatto crescere al Sottomarino giallo, con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilstarebbe valutando il profilo di Pau, del. Lo scrive ladello Sport. “24 anni, nazionale spagnolo, finito ora nei radar napoletani”. Su di lui ci sono anche Real Madrid e Manchester United. “Due rivali insidiose per ilche studia Pauda tempo: con il pass della qualificazione Champions in mano, le manovre azzurre potrebbero avere un’accelerata. Le prossime settimane si annunciano molto intense, non solo per ilspagnolo”.è tra i profili più graditi per ovviare alla partenza ormai certa di Maksimovic e a quella probabile di Koulibaly. “Un interesse ancora da calibrare, anche riguardo la richiesta spagnola, che valuta 30 milioni il suo canterano, fatto crescere al Sottomarino giallo, con ...

