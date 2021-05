Formigli si infuria due volte con Dino Giarrusso | “Se ritieni che trucchiamo i sondaggi su Virginia Raggi | dillo Così ti querelo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Doppia sfuriata di Corradoall’indirizzo dell’europarlamentare del M5s,, durante la diretta del talk show politico “Piazzapulita”, su La7. Nel primo scontro, il politico pentastellato fa un appunto al conduttore sulla situazione di Roma nella gestione, masbotta: “Che palle,, non me ne frega niente di chi ha fatto cosa”. “Come ‘che palle’?” – chiede– Sei l’arbitro o giochi anche tu?”. “Gioco – risponde– Io ho sempre giocato. L’arbitro vallo a fare te”. “A te non piace la”, ribatte l’europarlamentare. “No, io sono un cittadi Roma e giudico su quello che vedo”, chiosa il giornalista. Alla fine della trasmissione, il conduttore mostra i ...