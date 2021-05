Fiorentina: Commisso attacca la stampa e annuncia 'cartellini rossi' per alcuni giornalisti. La condanna di Assostampa (Di venerdì 14 maggio 2021) Sento, leggo, un sacco di porcherie. Io non ho mai frustrato nessuno dei miei giocatori, non si fa così. I sogni sono una cosa, le promesse sono un'altra'. Sono le dure parole del presidente della ... Leggi su controradio (Di venerdì 14 maggio 2021) Sento, leggo, un sacco di porcherie. Io non ho mai frustrato nessuno dei miei giocatori, non si fa così. I sogni sono una cosa, le promesse sono un'altra'. Sono le dure parole del presidente della ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Commisso: 'Metto in vendita la Fiorentina, costa 335 milioni. Ma offerta entro 10 giorni...' - tancredipalmeri : Commisso: “Vi è venuta la diarrea a voi a Firenze che c’era il rischio di retrocedere?! Avevate paura voi giornali… - tancredipalmeri : Commisso in conferenza stampa: “Ma vi sembra normale mi descrivano come “Rocco il terrone”, “Lo zio d’America”, “R… - AMinghetti : RT @tancredipalmeri: Commisso: “Vi è venuta la diarrea a voi a Firenze che c’era il rischio di retrocedere?! Avevate paura voi giornalisti… - PirataPantani10 : Poveri tifosi della #Fiorentina che hanno #Commisso come presidente. Toni arroganti, 0 possibilità di sviluppo calc… -