Esercito israeliano entra a Gaza | le immagini degli attacchi

Advertising

Agenzia_Italia : L'esercito israeliano attacca Gaza con forze di terra e aeree - Agenzia_Ansa : Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da… - rubio_chef : Analisi logica dell’Hasbara #Mentana @Open_gol. FOTO: soldato illegale dell’esercito di occupazione sionista dello… - itsapromise5 : RT @ultimenotizie: Per tutta la notte circa 160 aerei dell'Esercito israeliano hanno colpito #Gaza. Parallelamente ai raid aerei forze di t… - sailornoora : RT @ultimenotizie: Per tutta la notte circa 160 aerei dell'Esercito israeliano hanno colpito #Gaza. Parallelamente ai raid aerei forze di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Esercito israeliano

Gerusalemme, 14 maggio 2021 Le immagini di Gaza sotto attacco da parte dell'. I razzi illuminano il cielo. / Facebook We are Pakistani'Le forze aeree e terrestri dell'stanno al momento attaccando la Striscia di Gaza', l'annuncio sul profilo Twitter dell'. Ma 'le forze di terra non sono entrate nella ...Si intensificano giorno dopo giorno i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Ma cos’è questo territorio abitato da palestinesi? Si tratta di un fazzoletto di terra di 40 chilometri per 10 in cui vivono ...Operazioni terra e aria: continua, e si alza il livello del conflitto in Palestina. Per tutta la notte, circa 160 aerei dell'Esercito di Israele, che ha richiamato 9mila ...