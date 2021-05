(Di venerdì 14 maggio 2021) Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha fatto sapere - contrariamente a quanto comunicato in un primo momento - che "attualmente non cidi terra all'interno della Striscia di ...

TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - Agenzia_Italia : L'esercito israeliano attacca Gaza con forze di terra e aeree - Agenzia_Ansa : Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: L'esercito israeliano afferma di non essere entrato nella Striscia di Gaza - bizcommunityit : Esercito Israele si corregge, 'non ci sono truppe a Gaza' - Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Esercito Israele

Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha fatto sapere - contrariamente a quanto comunicato in un primo momento - che "attualmente non ci sono truppe di terra all'interno della Striscia di ...GUERRA: "PRONTA INVASIONE GAZA"/ Razzi su Tel Aviv, colpito villaggio Hamas Le guerre combattute, però, da una super potenza contro unpopolare, le cosiddette guerre di contro - ...Non si fermano i razzi di Hamas, scatta la controffensiva dal cielo e da terra. Più di cento i morti nella Striscia ...Facebook Shares Israele attacca con forze aeree e terrestri la Striscia di Gaza. “Le forze aeree e terrestri dell’esercito israeliano stanno al momento attaccando la Striscia di Gaza” si legge sul pro ...