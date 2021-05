De Luca sul Benevento: “Il mio in bocca al lupo, Vigorito ha fatto un grande sforzo” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è spazio anche per lo sport nel consueto appuntamento del venerdì con la diretta social del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Lo spunto, naturalmente, arriva dalla promozione in serie A della Salernitana. “Complimenti alla Salernitana per la promozione in Serie A. Complimenti alla società, alla squadra e alla tifoseria. Ovviamente dopo la festa si tratta di lavorare da subito per prepararsi al massimo campionato e risolvere alcuni problemi societari“, è stato il monito lanciato dal Governatore. Serie A che sta provando a difendere con le unghie e con i denti un’altra società campana: “Un in bocca al lupo al Benevento. Ha fatto un campionato straordinario comunque, in alcune partite ha fatto qualcosa che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è spazio anche per lo sport nel consueto appuntamento del venerdì con la diretta social del presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Lo spunto, naturalmente, arriva dalla promozione in serie A della Salernitana. “Complimenti alla Salernitana per la promozione in Serie A. Complimenti alla società, alla squadra e alla tifoseria. Ovviamente dopo la festa si tratta di lavorare da subito per prepararsi al massimo campionato e risolvere alcuni problemi societari“, è stato il monito lanciato dal Governatore. Serie A che sta provando a difendere con le unghie e con i denti un’altra società campana: “Un inalal. Haun campionato straordinario comunque, in alcune partite haqualcosa che ...

