De Luca | “Complimenti alla Salernitana Il Benevento ha fatto un miracolo | spero resti in Serie A”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook, si è complimentato con laper la promozione inA ed ha augurato aldi mantenere la categoria: “Rivolgo i mieiai giocatori della, ora bisogna lavorare da subito per prepararsiA e per risolvere alcuni problemi societari. In bocca al lupo, invece, alche haun campionato straordinario comunque, haun, sarebbe un peccato non mantenere la massima”. SportFace.

De Luca ha rivolto anche il suo "in bocca al lupo al Benevento, che – ha spiegato – ha fatto comunque un campionato straordinario. E' una squadra che ha fatto un miracolo, in alcune partite ha fatto q ...