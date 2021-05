Covid in Italia: oggi 7.567 casi e 182 morti, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva (Di venerdì 14 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 14 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 7.567 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo l’analisi di 298.186 tamponi, con l’indice di positività al 2,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 182 morti, che portano il totale delle vittime a 123.927 da inizio pandemia.



