Covid | da domenica 16 niente quarantena per chi sbarca a Capodichino dai Paesi Ue | Gb e Israele

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid domenica

Il Post

Il Giappone si prepara a dichiarare lo stato di emergenza anti -in altre tre prefetture del Paese per far fronte ad un aumento dei casi di coronavirus locali: ... Questalo stato di ...... domani le qualifiche per la griglia di partenza ela gara. Nella classe regina, la Motogp ... La decisione è stata presa da Fim Irta e Dorna a causa del perdurare dell'emergenzain ...Con gli appuntamenti del mese di maggio si concludono le manifestazioni valentiniane 2021 dedicate al tema: "San Valentino e la sua città. Lavoro, famiglia, amore". Oggi, venerdì 14 maggio, alle 17.30 ...Il Giappone si prepara a dichiarare lo stato di emergenza anti-Covid in altre tre prefetture del Paese per far fronte ad un aumento dei casi di coronavirus locali: lo ha detto oggi il ministro dell'Ec ...