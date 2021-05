Coprifuoco, Vaia (Spallanzani): non serve, non ha valore scientifico. Gli italiani meritano un premio (Di venerdì 14 maggio 2021) Coprifuoco, Vaia direttore sanitario dello Spallanzani lo dice forte e chiaro: il limite orario non serve, «non ha valore scientifico». Oltretutto, aggiunge, «gli italiani meritano un premio». E nel ribadire con le sue dichiarazioni la validità delle tesi portate avanti da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia su quella che è diventata davvero una questione spinosa, l’esperto lancia un appello ai giovani: attenti «agli assembramenti o si torna alla casella precedente, come nel gioco dell’oca». Coprifuoco, Vaia (Spallanzani): non serve, non ha valore scientifico Intervistato da Il Tempo e da Il Mattino Francesco Vaia, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021)direttore sanitario dellolo dice forte e chiaro: il limite orario non, «non ha». Oltretutto, aggiunge, «gliun». E nel ribadire con le sue dichiarazioni la validità delle tesi portate avanti da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia su quella che è diventata davvero una questione spinosa, l’esperto lancia un appello ai giovani: attenti «agli assembramenti o si torna alla casella precedente, come nel gioco dell’oca».): non, non haIntervistato da Il Tempo e da Il Mattino Francesco, ...

Advertising

SecolodItalia1 : Coprifuoco, Vaia (Spallanzani): non serve, non ha valore scientifico. Gli italiani meritano un premio… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Un 'deterrente psicologico' che ci tiene segregati da sei mesi - RobertoZucchi11 : RT @tempoweb: 'Basta, via il #coprifuoco'. Il direttore dello #Spallanzani: gli italiani meritano un premio #covid19 #vaccino #francescovai… - lybram72 : RT @IlPrimatoN: Un 'deterrente psicologico' che ci tiene segregati da sei mesi - IlCavaliere19 : RT @tempoweb: 'Basta, via il #coprifuoco'. Il direttore dello #Spallanzani: gli italiani meritano un premio #covid19 #vaccino #francescovai… -