Codacons | stop al business dei compensi dei virologhi in tv

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha presentato un nuovo esposto a Guardia di Finanza, Ordini dei Medici e Atenei per chiedere loaldeideiin tv. Fare chiarezza sui comportamenti dei virologi che partecipano ai programmi tv in qualità di ospiti nei programmi RAI. Lo chiede ilcon un altro esposto indirizzato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Codacons stop

Consumatore.com

AgenPress .al business dei virologi in tv, un fenomeno esploso durante il Covid e che ha generato un vero e proprio giro d'affari attorno a tali figure. Lo afferma il, che annuncia un nuovo esposto ...A Roma presidio associazioni di Taranto per chiedere lodell'area a caldo dell'ILVA. Oggi il Consiglio di Stato si è riunito per decidere sulla ... Comune di Taranto, Regione Puglia e. (...Codacons tira le somme del primo trimestre 2021 sui consumi in Italia. I risultati sono deludenti, al di sotto delle attese."Da luglio ripartono i licenziamenti, chiediamo di prorogare il blocco per tutto il 2021". Roma - Lo fa sapere Codacons che lancia un webinar per confrontarsi con aziende e cittadini ...