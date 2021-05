Clorofilla | scopri i suoi molti benefici per la salute

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 14 maggio 2021) . Come si sa, lanelle piante svolge un ruolo essenziale nella fotosintesi, permettendo loro di fissare l’anidride carbonica e trasformarla in carboidrati. Ma fa benissimo anche a noi esseri umani: contiene infatti vitamine e antiossidanti e pare abbia proprietà terapeutiche piuttosto interessanti.: naturale e negli integratori Lasi può ricavare sia dalle piante che prendendola sotto forma di integratori, nel qual caso può essere più efficace, dato che in genere in forma naturale non sopravvive alla digestione e quindi ne è difficile o difficoltoso l’assorbimento. Va sottolineato che in realtà negli integratori laè sostituita con un suo analogo sintetico, la clorofillina, che contiene rame al posto del magnesio, ma che possiede qualità simili a quelle della ...