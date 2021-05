Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi | la terribile notizia | “Sfruttati in nero e cacciati di casa”

(Di venerdì 14 maggio 2021)edsarebbero stati denunciati per violenza privata e sfruttamento del lavoro irregolare, ai danni di una coppia che si occupava di curare la loro lussuosa villa circondata dai boschi dell’Agro Veientano, non lontano dal Lago di Bracciano. Il Fatto Quotidiano racconta che la vicenda sarebbe approdata al tribunale di Tivoli in seguito alla denuncia presentata dalla coppia di lavoratori italiani, trasferiti dalla provincia di Mantova a Formello per prestare servizio in, dopo essere stati sbattuti fuori dai cancelli della residenza, con alle spalle: "Un rapporto di lavoro che in otto mesi, nonostante le promesse, non è mai stato regolarizzato". Ma andiamo con ordine. Secondo quanto racconta Il ...

Advertising

fabyanaxxx : Hai capito questi?...... #LavoroNero #Sfruttamento #vergogna Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domes… - PasqualeMarro : #CarmenRusso ed #EnzoPaoloTurchi denunciati dai loro domestici - Epesses59Tigre : Carmen Russo e il marito denunciati. Che squallide persone! Non dovrebbero invitarli in tv, questi ipocriti - edoludo : RT @il_brigante07: Il Fatto Quotidiano: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici della loro villa: “Per otto mesi sfrutta… - zazoomblog : Carmen Russo ed Enzo Paolo Turci denunciati: l’accusa è di sfruttamento! - #Carmen #Russo #Paolo #Turci -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Russo

Potrebbero esserci seri guai giudiziari per Enzo Paolo Turchi e, conosciuti a livello nazionale come una delle coppie più longeve dello spettacolo. Entrambi risiedono in una grande villa circondata dai boschi dell'Agro Veientano . Per curare la ...La famosa coppia di ballerini italiani composta dae Enzo Paolo Turchi ha subito una denuncia domestica legate a violenze e addirittura illeciti e illegalità: ecco tutti i? L'articoloe Enzo Paolo Turchi tra violenza e ...Onore a tutti gli Infermieri morti per far fronte alla Pandemia da Coronavirus. Non è possibile l'annuale celebrazione della Giornata Internazionale dell'Infermiere senza rivolgere il ...Presso il Tribunale di Tivoli ci sono in corso due cause contro la coppia vip. Vittima del presunto sfruttamento sul lavoro è una coppia italiana. Il legale dei domestici si è rivolto ad un ufficiale ...