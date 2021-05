Caleb Ewan vince la settima tappa del Giro d'Italia, Valter si conferma la maglia rosa (Di venerdì 14 maggio 2021) L'australiano Caleb Ewan ha vinto in volata la settima tappa del Giro d'Italia, 181 chilometri da Notaresco in Abruzzo a Termoli in Molise. Secondo posto per Davide Cimolai, con Tim Merlier al terzo ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021) L'australianoha vinto in volata ladeld', 181 chilometri da Notaresco in Abruzzo a Termoli in Molise. Secondo posto per Davide Cimolai, con Tim Merlier al terzo ...

Advertising

LOSQUALO77 : RT @Eurosport_IT: Ancora Caleb #Ewan!! Bis del Folletto al Giro d'Italia: vittoria a Termoli davanti a Davide #Cimolai! ???????? 4° #Moschett… - Activnews24 : ?? L'australiano Caleb Ewan ha vinto in volata la settima tappa del #Giro d'Italia tra Notaresco e Termoli (181 km).… - zazoomblog : Giro d’Italia 2021 Caleb Ewan: “Sapevo che questo poteva essere un buon finale per me. È stato uno sprint difficil… - cyclinside : 1010 Watt per 18 secondi: Caleb Ewan lascia tutti dietro - - antorendina : @enricopirina @FedeDiLo98 Caleb Ewan, ancora lui, per ora imprendibile -