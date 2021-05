Appello degli scienziati su Science per una nuova inchiesta: "Non escludere la fuga del virus a Wuhan" (Di venerdì 14 maggio 2021) Un articolo pubblicato dalla rivista ‘Science’, firmato da una ventina di scienziati attivi in alcuni dei più prestigiosi poli di ricerca del mondo, suggerisce che non si può affatto escludere con certezza che all’origine della pandemia vi sia stata una fuga del Coronavirus ?dal laboratorio di virologia di Wuhan. In altre parole, un incidente. “Crediamo che la questione meriti un’indagine basata su elementi scientifici, corretta e accurata, e che qualsiasi conclusione debba essere elaborata sui dati disponibili” afferma David Relman, professore di microbiologia e immunologia alla Stanford University, uno degli autori dell’articolo. All’inizio di quest’anno l’Oms ha svolto un’indagine con i propri esperti che si sono recati a Wuhan e nel rapporto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Un articolo pubblicato dalla rivista ‘’, firmato da una ventina diattivi in alcuni dei più prestigiosi poli di ricerca del mondo, suggerisce che non si può affattocon certezza che all’origine della pandemia vi sia stata unadel Corona?dal laboratorio di virologia di. In altre parole, un incidente. “Crediamo che la questione meriti un’indagine basata su elementi scientifici, corretta e accurata, e che qualsiasi conclusione debba essere elaborata sui dati disponibili” afferma David Relman, professore di microbiologia e immunologia alla Stanford University, unoautori dell’articolo. All’inizio di quest’anno l’Oms ha svolto un’indagine con i propri esperti che si sono recati ae nel rapporto ...

Advertising

Rog_2 : RT @HuffPostItalia: Appello degli scienziati su Science per una nuova inchiesta: 'Non escludere la fuga del virus a Wuhan' - italianelcuore3 : Appello degli scienziati su Science per una nuova inchiesta: 'Non escludere la fuga del virus a Wuhan - firefear67 : RT @HuffPostItalia: Appello degli scienziati su Science per una nuova inchiesta: 'Non escludere la fuga del virus a Wuhan' - Delorean861 : RT @HuffPostItalia: Appello degli scienziati su Science per una nuova inchiesta: 'Non escludere la fuga del virus a Wuhan' - HuffPostItalia : Appello degli scienziati su Science per una nuova inchiesta: 'Non escludere la fuga del virus a Wuhan' -