Valentina Ferragni racconta la sua malattia su Instagram: “Si fa sentire, sto andando avanti a piccoli passi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara e anche lei influencer da milioni di follower su Instagram. La 28enne proprio sul social ha recentemente raccontato di soffrire di insulino-resistenza, una condizione che sta avendo un forte impatto sulla sua vita. Valentina Ferragni in una Storia su Instagram è tornata sull’argomento, mostrando alcune imperfezioni dovuti alle cure ormonali, che sta accettando come parte di lei e lanciando un messaggio di body positivity. Valentina Ferragni parla della sua malattia su Instagram Valentina Ferragni su Instagram condivide con i suoi 3,8 milioni di follower come sta vivendo la sua ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)è la sorella minore di Chiara e anche lei influencer da milioni di follower su. La 28enne proprio sul social ha recentementeto di soffrire di insulino-resistenza, una condizione che sta avendo un forte impatto sulla sua vita.in una Storia suè tornata sull’argomento, mostrando alcune imperfezioni dovuti alle cure ormonali, che sta accettando come parte di lei e lanciando un messaggio di body positivity.parla della suasusucondivide con i suoi 3,8 milioni di follower come sta vivendo la sua ...

