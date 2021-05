Vaccini, imprese e volontari fanno squadra (Di giovedì 13 maggio 2021) PISA - Confapi , l'associazione della piccola e media Industria, e le pubbliche assistenze di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara fanno squadra nella vaccinazioni anti Covid in azienda. A sancire ... Leggi su gazzettadilivorno (Di giovedì 13 maggio 2021) PISA - Confapi , l'associazione della piccola e media Industria, e le pubbliche assistenze di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carraranella vaccinazioni anti Covid in azienda. A sancire ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini imprese Confindustria Cuneo pronta a partire con gli hub vaccinali ... con una potenzialità superiore che diverrà presto realtà, le nostre imprese sentono di dover ... che potrà arrivare a circa 800/1000 vaccini al giorno: una vera potenza di fuoco, che sosterrà e ...

Guidesi: insostenibile lo 'stop and go' per chi produce Le imprese fanno prodotto interno lordo, e conseguentemente gettito fiscale che serve a mantenere i ... A che punto è la produzione di vaccini nella nostra regione? Noi abbiamo supportato le aziende ...

Vaccini, imprese e volontari fanno squadra Qui News Pisa Unsic: dalla campagna vaccinale si attendeva di più “La riprogrammazione delle date per la seconda dose vaccinale genera non solo scontento e confusione a milioni di vaccinati con una sola dose, ma anche problemi alle imprese, sia nella programm ...

Discoteche Covid free: nel Salento si lavora a test-evento Si pensa di consentire l'accesso solo a chi è già vaccinato o a chi ha ottenuto l'esito negativo di un tampone fatto almeno 48 ore prima ...

