USA | richieste sussidi disoccupazione calano più del previsto

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –più delledio allanegli USA, raggiungendo un altro minimo dall’inizio della pandemia. Nella settimana all’8 maggio, i “claims” sono risultati pari a 473.000 unità, in flessione di 34 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 507.000 (498.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano perin calo fino a 490 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 534.000 unità in calo di 28.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (562.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana ...