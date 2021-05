Un’altra carica per Gravina: è stato eletto nella Giunta del Coni (Di giovedì 13 maggio 2021) Gabriele Gravina, presidente della Figc, è stato eletto nella Giunta Nazionale del Coni, come riportato dall’Ansa. Gravina fa anche parte del Comitato Esecutivo Uefa, che lo ha eletto il mese scorso. Questo il suo commento. Sono particolarmente contento, il calcio lo è, di questo ritorno nella Giunta. Sono contento della compattezza di una squadra che possa dettare ritmi innovativi sotto il profilo della necessità di dare al mondo dello sport una centralità che credo abbia meritato legittimamente negli ultimi anni. Abbiamo voglia di dare nostro contributo. Ringrazio il presidente Malagò, siamo riconoscenti, lo saremo lavorando insieme alla Giunta con tutte le altre. Il ritorno del calcio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Gabriele, presidente della Figc, èNazionale del, come riportato dall’Ansa.fa anche parte del Comitato Esecutivo Uefa, che lo hail mese scorso. Questo il suo commento. Sono particolarmente contento, il calcio lo è, di questo ritorno. Sono contento della compattezza di una squadra che possa dettare ritmi innovativi sotto il profilo della necessità di dare al mondo dello sport una centralità che credo abbia meritato legittimamente negli ultimi anni. Abbiamo voglia di dare nostro contributo. Ringrazio il presidente Malagò, siamo riconoscenti, lo saremo lavorando insieme allacon tutte le altre. Il ritorno del calcio ...

Advertising

Roberta65515857 : @Enrico__Costa La prego, con tutto lo scempio a cui stiamo assistendo! Morra dice una cosa, Davigo un' altra;un inc… - ProfCampagna : @MICHELE11495652 Una cosa è scrivere in maniera seria e critica. Un'altra è insultare a priori la carica più importante del nostro Paese. - sunmoons_ : madonna voi non potete capire il fastidio su spotify quando l’artista carica la stessa canzone più volte con divers… - jegabriels97 : @AMOSOLO_MARIA @nons0chedir3 @Mirkoz750 Qui c'è un problema di comunicazione evidentemente. Io non ho offeso nessun… - BrindusaB1 : RT @erminiopasquat1: @BrindusaB1 @smarucci461 @migliaccio31 @albertopetro2 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra carica Un'altra carica per Ruscitti (ma stavolta pure Cia non è convinto) l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige