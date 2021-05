Tempesta d’amore, anticipazioni 14 maggio: il gesto di Franzi (Di giovedì 13 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che venerdì 14 maggio 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d’amore, anticipazioni 14 maggio Tim troverà Franzi ferita e la porterà di corsa in ospedale. Nel frattempo, Tim tornerà in campo insieme alla sua squadra, ma verranno messi in difficoltà. Franzi troverà l’amuleto nella sua borsa. molto contenta andrà di corsa al torneo e gli darà il portafortuna, al suo fidanzato. Cosa succederà? riuscirà a vincere il torneo? Erick, investirà tutti i suoi soldi nella prima partita di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 13 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che venerdì 142021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.14Tim troveràferita e la porterà di corsa in ospedale. Nel frattempo, Tim tornerà in campo insieme alla sua squadra, ma verranno messi in difficoltà.troverà l’amuleto nella sua borsa. molto contenta andrà di corsa al torneo e gli darà il portafortuna, al suo fidanzato. Cosa succederà? riuscirà a vincere il torneo? Erick, investirà tutti i suoi soldi nella prima partita di ...

