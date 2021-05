Steam Machine 'ma fatta bene'. Valve potrebbe essere al lavoro su una nuova console-PC (Di giovedì 13 maggio 2021) Sebbene Valve sia oggi una delle più grandi aziende nel settore dei videogiochi, è anche vero che ha passato molto tempo per concentrarsi sullo sviluppo di Steam, la piattaforma di giochi su PC. Half-Life Alyx e Artifact sono eccezioni, ma a quanto pare la società ha ancora diversi assi nella manica per quanto riguarda i giochi e non solo. Ora, un presunto ex dipendente di Valve ha assicurato attraverso diversi post sul forum di Resetera che il proprietario di Steam sta attualmente lavorando su una console desktop. Ha detto che si tratta di una macchina simile alla sfortunata Steam Machine, ma "ben fatta", e con questo dobbiamo presumere che daranno più supporto a questa piattaforma, magari con giochi esclusivi. Questa notizia quindi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) Sebsia oggi una delle più grandi aziende nel settore dei videogiochi, è anche vero che ha passato molto tempo per concentrarsi sullo sviluppo di, la piattaforma di giochi su PC. Half-Life Alyx e Artifact sono eccezioni, ma a quanto pare la società ha ancora diversi assi nella manica per quanto riguarda i giochi e non solo. Ora, un presunto ex dipendente diha assicurato attraverso diversi post sul forum di Resetera che il proprietario dista attualmente lavorando su unadesktop. Ha detto che si tratta di una macchina simile alla sfortunata, ma "ben", e con questo dobbiamo presumere che daranno più supporto a questa piattaforma, magari con giochi esclusivi. Questa notizia quindi ...

