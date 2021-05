Somalia | Unione africana proroga mandato di Amisom

(Di giovedì 13 maggio 2021) La missione dell'(Ua) in, continuerà a operare nel Paese fino al 31 dicembre, ad elezioni tenute e dopo che la situazione della sicurezza si sarà stabilizzata. La ...

La missione dell'africana (Ua) in, Amisom, continuerà a operare nel Paese fino al 31 dicembre, ad elezioni tenute e dopo che la situazione della sicurezza si sarà stabilizzata. La decisione della ......30 anni di incarichi diplomatici di alto profilo che lo hanno portato anche in Siria e. ... 'Occorre avere una bussola politica, un ancoraggio saldo all'europea. Gli interessi dell'Italia ...La missione dell'Unione africana (Ua) in Somalia, Amisom, continuerà a operare nel Paese fino al 31 dicembre, ad elezioni tenute e dopo che la situazione della sicurezza si sarà stabilizzata. (ANSA) ...Già nei giorni scorsi il governo somalo aveva avanzato all'Unione africana la richiesta di ritardare l'arrivo a Mogadiscio di Mahama ...