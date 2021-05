Quelli che il Calcio in prima serata: novità per Mia Ceran, Luca e Paolo (Di giovedì 13 maggio 2021) Televisione Il programma sportivo della domenica promosso in prima serata. Simona Ventura in panchina? Perego cambia giorno. Le novità di Rai2 Pubblicato su 13 Maggio 2021 novità per la prossima stagione di Rai2: Quelli che il Calcio sbarca in prima serata. Per la prima volta, dopo ventotto edizioni il programma a tema sportivo, inizialmente trasmesso su Rai3 e dal 1998 su Rai2, lascia la domenica. L’appuntamento con Luca e Paolo con Mia Ceran diventerà un ‘monday night’ e sarà trasmesso ogni lunedì in prima serata sempre sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. In questo modo si potrà rivivere tutta la giornata di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Televisione Il programma sportivo della domenica promosso in. Simona Ventura in panchina? Perego cambia giorno. Ledi Rai2 Pubblicato su 13 Maggio 2021per la prossima stagione di Rai2:che ilsbarca in. Per lavolta, dopo ventotto edizioni il programma a tema sportivo, inizialmente trasmesso su Rai3 e dal 1998 su Rai2, lascia la domenica. L’appuntamento concon Miadiventerà un ‘monday night’ e sarà trasmesso ogni lunedì insempre sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. In questo modo si potrà rivivere tutta la giornata di ...

