Piero Angela riceve onorificenza da Sergio Mattarella: ecco di cosa si tratta (Di giovedì 13 maggio 2021) Conduttore e giornalista italiano, Piero Angela è considerato un caposaldo della televisione italiana. Con il suoi programmi di divulgazione scientifica e storica, infatti, il conduttore ha sempre tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Proprio lo scorso 11 maggio, Piero Angela è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un’onorificenza speciale. Il conduttore e giornalista è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Come riportato da Fanpage, si tratta di un encomio importante, il più alto della Repubblica Italiana, pensato per: rRicompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di ... Leggi su trashblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Conduttore e giornalista italiano,è considerato un caposaldo della televisione italiana. Con il suoi programmi di divulgazione scientifica e storica, infatti, il conduttore ha sempre tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Proprio lo scorso 11 maggio,è stato ricevuto dal Presidente della Repubblicaper un’speciale. Il conduttore e giornalista è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Come riportato da Fanpage, sidi un encomio importante, il più alto della Repubblica Italiana, pensato per: rRicompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di ...

