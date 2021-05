Per Hamas i razzi sui civili israeliani sono uno show politico (Di giovedì 13 maggio 2021) Il secondo giorno di guerra tra i gruppi armati di Gaza e le forze militari di Israele è stato intenso come le prime ventiquattro ore ma ci sono stati un po’ meno lanci di razzi – giusto qualche decina in meno, un cambiamento non percettibile sul totale di milleduecento registrati alle sei di sera. Prima o poi entrambe le parti dovranno cercare il rallentamento e poi il termine delle operazioni. Sanno che alla fine questo conflitto non avrà alcun risultato pratico se non parecchi morti e la distruzione di molti edifici. Secondo il ministero della Sanità di Gaza finora i bombardamenti aerei hanno ucciso 56 palestinesi, dei quali 14 minorenni, e dall’altra parte i lanci di razzi hanno ucciso sei israeliani, incluso un bambino di sei anni. Tuttavia secondo Defense for Children, una ong palestinese che si occupa di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il secondo giorno di guerra tra i gruppi armati di Gaza e le forze militari di Israele è stato intenso come le prime ventiquattro ore ma cistati un po’ meno lanci di– giusto qualche decina in meno, un cambiamento non percettibile sul totale di milleduecento registrati alle sei di sera. Prima o poi entrambe le parti dovranno cercare il rallentamento e poi il termine delle operazioni. Sanno che alla fine questo conflitto non avrà alcun risultato pratico se non parecchi morti e la distruzione di molti edifici. Secondo il ministero della Sanità di Gaza finora i bombardamenti aerei hanno ucciso 56 palestinesi, dei quali 14 minorenni, e dall’altra parte i lanci dihanno ucciso sei, incluso un bambino di sei anni. Tuttavia secondo Defense for Children, una ong palestinese che si occupa di ...

Advertising

matteosalvinimi : A Roma con la Comunità ebraica e tanti cittadini per #Israele e il suo diritto di esistere. Mi aspetto una presa di… - LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: 'Solidarietà a Matteo Salvini, ancora una volta vittima di inaccettabili messaggi di odio e v… - gennaromigliore : Nel Ghetto di Roma per chiedere pace e giustizia. #Israele ha diritto di vivere. Chiediamo pace, costruiamo pace, p… - cento_tasche : RT @michelegiorgio2: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato un piano per intensificare gli attacchi militari contro Gaza. Netany… - carmen_distaso : RT @michelegiorgio2: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato un piano per intensificare gli attacchi militari contro Gaza. Netany… -