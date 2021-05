Paracanoa | Coppa del Mondo Szeged 2021 | Mirko Nicoli ed Amanda Embriaco mancano il pass paralimpico

(Di giovedì 13 maggio 2021) A, in Ungheria, è proseguita nel tardo pomeriggio la tappa delladeldi, appuntamento che funge da qualificazione paralimpica: l’Italia ha già conquistato nel 2019 ilnel KL1 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 maschile con Federico Mancarella e nel VL2 femminile con Veronica Silvia Biglia. Si sono appena disputate le semifinali delle specialità paralimpiche del va’a maschile e del kayak femminile e le finali delle specialità non paralimpiche del va’a maschile e del va’a femminile. L’Italia, dopo aver mancato in mattinata ilnel KL3 maschile, non ce la fa neppure nel VL3 maschile e nel KL3 femminile. Igià conquistati non sono nominali, ma assegnati all’Italia: la spedizione azzurra ora ...

