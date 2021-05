Paracanoa | Coppa del Mondo Szeged 2021 | Mirko Nicoli ed Amanda Embriaco in semifinale

(Di giovedì 13 maggio 2021) A, in Ungheria, è proseguita nel primo pomeriggio la tappa delladeldi, appuntamento che funge da qualificazione paralimpica: l’Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 maschile con Federico Mancarella e nel VL2 femminile con Veronica Silvia Biglia. Nel pomeriggio è iniziata anche l’avventura degli azzurri che cercheranno la qualifica nel VL3 maschile e nel KL3 femminile: va ricordato che i pass non sono nominali, ma assegnati all’Italia. Si sono appena disputate le batterie del va’a maschile e del kayak femminile. Va ricordato che tutte le specialità paralimpiche sono sui 200 metri. Nel VL3 maschileè quarto nella terza ed ultima serie in 1’00?87: nel tardo pomeriggio l’azzurro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paracanoa Coppa

OA Sport

...Ungheria dove sarà impegnata a rappresentare l'Italia a Szeged in occasione delladel Mondo , competizione valevole per le qualificazioni paralimpiche di Tokyo. L'atleta sanremese di......Ungheria dove sarà impegnata a rappresentare l'Italia a Szeged in occasione delladel Mondo , competizione valevole per le qualificazioni paralimpiche di Tokyo. L'atleta sanremese di...A Szeged, in Ungheria, la tappa della Coppa del Mondo di paracanoa funge da qualificazione paralimpica: l'Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel ...A Szeged, in Ungheria, è scattata stamane la tappa della Coppa del Mondo di paracanoa, appuntamento che funge da qualificazione paralimpica: l'Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 mas ...