Paolo Isotta | al Sannazzaro dibattito sul musicologo scomparso con Bassolino e Buttafuoco

(Di giovedì 13 maggio 2021) A tre mesi dalla scomparsa del grandenapoletano, il Maestro, il Teatro Sannazaro di Napoli, sito in via Chiaia n.157, ha organizzato per venerdi’ 14 maggio ore 18,30, una serata ricordo in suo onore, con le Associazioni Culturali Sudd e Polo Sud. Dopo l’introduzione del direttore artistico del Sannazaro Lara Sansone, interverranno Amedeo Laboccetta, Antonioe Pietrangelo. Seguira’ un concerto del pianista Maestro Francesco Nicolosi. “L’ingresso in teatro – spiega una nota – sara’ consentito esclusivamente a coloro che hanno confermato i posti in totale ossequio della normativa anti Covid-19” L'articolo proviene da Ildenaro.it.