Palù Aifa | Con richiamo Pfizer a 42 giorni | risparmiamo dosi e copriamo 3 milioni di over 60

(Di giovedì 13 maggio 2021) La seconda dose dei vaccini a Rna messaggero (-BioNTech e Moderna) andrà distanziata di 42dalla prima, non più di 21. “Non è un suggerimento. È un’indicazione on label, cioè riportata sulla scheda di accompagnamento del farmaco, il cosiddetto bugiardino, che contraddice la raccomandazione inizialmente rilasciata dai valutatori di Amsterdam”. A dirlo al Corriere della Sera è Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco () e componente del Cts. Lo scienziato specifica: “L’efficacia di un vaccino e la sua immunogenicità non vengono compromesse se ilviene spostato fino a un massimo di 42”. La decisione di spostare in avanti la seconda dose è stata presa perché “si è calcolato che così facendo si hanno a disposizione ...