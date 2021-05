(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Non hoil ddl Zan proprio per non essere chiamato a dare un parere concreto sulle norme. Ma sicuramente una". Lo ha affermato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlodurante la conferenza stampa in occasione della presentazione della relazione annuale a palazzo della Consulta.

Advertising

elio_vito : Omofobia: “Una legge è opportuna!” Le parole del Presidente della Consulta, #Coraggio! #Ddlzan ???????? - TV7Benevento : **Omofobia: Coraggio, 'non ho studiato ddl Zan, ma qualche normativa è opportuna'**... - clarissa_gmai : RT @elio_vito: Omofobia: “Una legge è opportuna!” Le parole del Presidente della Consulta, #Coraggio! #Ddlzan ???????? - rediniente : RT @elio_vito: Omofobia: “Una legge è opportuna!” Le parole del Presidente della Consulta, #Coraggio! #Ddlzan ???????? - PasqualeCiano1 : RT @elio_vito: Omofobia: “Una legge è opportuna!” Le parole del Presidente della Consulta, #Coraggio! #Ddlzan ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia Coraggio

Metro

Sull'ha affermato: "Non ho studiato il ddl Zan proprio per non essere chiamato a dare un parere concreto sulle norme. Ma sicuramente una qualche normativa è opportuna". Nella ...Il ddl contro l'presentato dal centrodestra, Forza Italia e Lega, al Nazareno è ... Non ci fu sufficiente. Non voglio ripetere lo stesso errore". Parole che fanno sussultare Andrea ...Il lutto, innanzitutto. Quello dovuto "a quanti hanno sofferto la perdita dei loro cari". Perché "la pandemia è stata una prova difficile per il nostro Paese, che tuttavia ha dato grande dimostrazione ...Il segretario deciso: "Non ripeto lo sbaglio del 2007 sulle coppie di fatto, la legge si vota così com'è". A breve un altro incontro ...