Ok dell'Ema ai 42 giorni tra le dosi Pfizer Figliuolo: 'Da lunedì vaccino ai 40enni' (Di giovedì 13 maggio 2021) Domenico Zurlo La seconda dose del vaccino Pfizer potrà essere inoculata senza problemi anche 42 giorni dopo la prima. Si può dunque accelerare con le somministrazioni delle prime dosi, anche per i ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Domenico Zurlo La seconda dose delpotrà essere inoculata senza problemi anche 42dopo la prima. Si può dunque accelerare con le somministrazionie prime, anche per i ...

Advertising

RaiQuattro : Manca pochissimo all'evento musicale europeo più atteso dell'anno: il 18 e il 20 maggio alle 20.45 in diretta su… - Notiziedi_it : A giugno possibile ok dell’Ema per il vaccino Pfizer agli adolescenti - Activnews24 : Si avvina la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) in merito ai vaccini Curevac, Novavax, Sinovac e… - Banto000 : @Ema_Rocchetti @france_bis @latwittipe @CarloCalenda @emanuelefiano Invece noi abbiamo fatto un figurone da chi tro… - EMA_EG : @GiovanniToti @zona_bianca Ascolta caro Giovanni, è lo stesso scenario dell’anno scorso e non puoi attribuirne ai v… -