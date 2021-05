Nuoto: Paltrinieri re europeo del fondo, oro anche nei 10.000 (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Gregorio Paltrinieri vince anche la 10 chilometri in acque libere ai Campionati europei di Nuoto di Budapest. Dopo il trionfo di ieri sulla 5 km, oggi il nuotatore italiano a Lupa Lake alle porte della capitale ungherese ha vinto sulla doppia distanza. Sempre più ‘Super Greg', il 26enne atleta di Carpi portacolori delle Fiamme Oro nella gara odierna si è imposto in 1 ora 51'30”6. Argento per il francese Marc-Antoine Olivier giunto a 11”1 dall'italiano, bronzo al tedesco Florian Wellbrock (a 11”4). Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Gregoriovincela 10 chilometri in acque libere ai Campionati europei didi Budapest. Dopo il trionfo di ieri sulla 5 km, oggi il nuotatore italiano a Lupa Lake alle porte della capitale ungherese ha vinto sulla doppia distanza. Sempre più ‘Super Greg', il 26enne atleta di Carpi portacolori delle Fiamme Oro nella gara odierna si è imposto in 1 ora 51'30”6. Argento per il francese Marc-Antoine Olivier giunto a 11”1 dall'italiano, bronzo al tedesco Florian Wellbrock (a 11”4).

